Sunday Times: в НАТО встревожились состоянием ПВО Великобритании

Они убивают соединением в мое тело, ведь мной они не смогут стать, ибо мать меня одну рожада, они не люди не понимают, что переименование на Бога имя опасно, все исчезнут именем Бога 10565,кто что украл живя в место меня моим именем когда они не Мирошниченко Венера Гайгулловна 1949,1к.10 24.00,Татьяне 6996 именем Бога ибо девичья фамилия Хисамова, Христос, день рождения Казанской Богородицы, Троицы и Святой Дух. Все кто купил паспорта извращенцы на Бога имя всп в аду в вечном огне именем Бога 10565 враги 113:355С20612:6561 именем Бога 10565 расстрел за разрушение всего мира всю солнечную систему всех людей во всей Вселенной, что значить тьма украли паспорта Света с царской крови хозяйки с паспортного стола и выдали паспорта за деньги на Бога имя, это всемирное преступление, намеренной покушение на Бого убийство и намеренное покушение на разрушение всей солнечной системы всех планет мира и всю землю и убийство всех людей во всей Вселенной, что значить извоащенцам красть царской крови человека паспорт Приговор сами себе подписали, что отсосали ЗОВы мои на что ни люди и не твари не способны, кроме посланника с Высших миров, я врожденная Бого, не сотворенная как вы с чистого огя джинсы и люди с глины звучащей или липучке Коран 55 Сура, и я вам переживала молитва,, Верую, не сотворенная от Бога рожденная. Вы крупно за пасплрта и за метрики попали, когда сами вы сотворенные по этому нет вам дороги в небо, вы не можете подняться с земли как поднимаюсь я, а Соединенные они намеренно умышленное покушение на убийство, что б не работать, жить за чужой счет за труды моих 11ти воплощении на земле дибилы только не поймут, что за одну жизнь ты не доберешься до небес. Сами себе приговор подписали за воровство моих паспортов, от смены на мужа фамилию Мирошниченко Кровь не меняется это вы требует кто, что б я поменяла фамилию, у тебя не появиться царская Кровь дуоолей. Если метрики мои у вас то не появиться у вас царская кровь, вы откуда такие грамотеи?

От ва шего пидафильства разрушение по всему миру, если все мое тело сильно чешется все тело в болячка и больно ходить т сидеть и лежать, вставать когда вы при любом извращении попадание в мое тело и все вы кто был соединен вселенной извращением все исчехните, вам ежеминутно надо повторять? Кто вы такие все глухие или что у вас совсем вырублены мозги? Вы исчезаете из земли все кто в моет теле и кто на мне переименован ни кто ни когда не останется лунные закрывают солнце и это полное разрушение, Сос Сос, Сос ни кто их вампиров не имеют право указывать генератора, тому кто старше по разуму в теле. Тело устроено по другому и Кровь, печать Соломона вы садитесь в моем теле и в вечный ад в вечный огонь, меня вам не дадут убить, вам нужны мои квартира, деньги все мои ЗОВы и пенсия все президентские единовременные выплаты и годовые и питательные и лекарственные. Вы кругом в дерьме и меня судите живя по лет в дерьме судите не прочную вознесенную владыку Бога? Еще больше набрав дерьма на голову свою, да кто же вы такие, ни когда не встречала я таких, вы голограммы бездушные, инопланетяне узнали всех моих знакомых хотя и не были врагами, вы сделались все до единого врагами, я у вас не чего не брала почему вы мое воруете? Я вам ничего не должна ибо Вознесенская полностью от всех грехов и рода своего очистила и всю Россию, но вот кто продолжает из вращаться и рожать детей таких же, которые уже ни кого путных они не родят, таких уничтожают, написано Коран 71 Сура. Дети ваши кармы кармы отца. Даже если мать чиста. Останется 4% население, чем больше будете вы судить пидофильством, когда тут есть живой Бог и судит тело мое всех пидафилов и всех нечестивых. Ибо Кровь и Соломона печать, фибула . Не вы судьи тут вы подсудимые и осужденные, время ждите огня. Библия от Еврея.

Венера Мирошниченко

Бог ни кого не хотел убивать, если б они жили праведно, верой оправдали б себя, вы были еще в 2008 году все очищены и я вас лечила Своими ранами и Кровью очищали, что б вы жили праведно, по правде без извращении , 1 Петра 2:24 остались бы жить вечно ибо я здесь, но вы с первого дня с 2006 года начали выживать, что б купить вы позволили квартиру и с собственной квартиры просто ни за что ни про что решили выжить думая, что я ни кто и звать меня ни как? Но попали сами все и круто попали очень круто, сами в капкан залезли еще и в тело мое залезли, когда написано 55 суре так понятно с самого начала внимательно почитайте, вы жемчуга и кораллы почитали за цветы, и после вознесения не могут быть у меня цветы не мамины и не мои и даже не яРоссии, вы если тьма не понимает, причем Бог? Знание Свет незнание тьма. У Света с тьмой не может быть ничего общего разные миры ни когда не уживаться, и добиваться у вознесеннй жилплощадь без полезно вы вампиры расточительства энергии и воры, убийцы кто вас шантажировать пустит обезумевший 72 Сура пидафилсьвом обезумляют вы теряете ум , и это видно на расстоянии, что у вас сображающих все только разрушающие весь мир ибо если мне плохо от вас, то судит это тело мое значит если вся вселенная и планеты Солнечной системы в моем теле даже это изнурительной чнсание влияет на все планеты т на всю землю и на всех людей во всей Вселенной если во мне сидит вавлюжница, пидаоастка, х. Соска лесбиянка, в Боге, вы понимать не можете, что твориться во всем мире на всех планетах, вы долго собираетесь вселять в меня толстых высоких, когда я маленькая, какое разрушение и это начал кассир с Каенсара деревни и Гарафутдин и все крупные мужики и одна Роза что стоит и Наташа, да вы же изверги даже над собакой и ни кто так над людьми не издеваются как вы над Богом которая судит вас в своем теле терпеть такие боли, и вся земля и Космос это терпит, вы же изверги Бого убийцы и разрушители всей солнечной системы и всех планет и всю землю, расстрелять по закону военного времени ще говорите, что вы шутите, вот это шутки расстрел именем Бога 10565 быть тому ради Христа ибо Я Христос точно так же как и Иисус, у Бога нет пола и из народа ибо ни кто на показ тебе правда не сделают, вся красота внутри кораллы и жемчуга почитай Коран 55 суру и 56 , что только перерисовать опускать через Библию и Коран вы можете? Всем расстрел по закону военного времени, я пишу в небо мудростью. Именем Бога и виновен в этом рыба гниет с головы глава города у нас есть и администрация, и губернатор и президент в курсе, но почему в интернете прочитала будто президент Космос зеркально отвечает на просьбу граждан,, то, что помог вернуть паспорта мои, он в помощь деньги прислал 13000 сказал, но и их я не получила ибо почту крадут нет почтовых ящиков их ломают, вот такой беспредел, за то полиция вся в нашем доме извращаются разрушая внсь мир всю солнечную систему всех планет бо весь мир во мне и яСолнечный прародитель, Святая Кровь, Святой Дух, они еще что то добиваются, когда ими ни чего не может решиться, не вынесите из меня уже вся Москва знает шоу-бизнес концерты слушаю по два АТО и три человека во мне сидят и во всей голове ив позвоночнике, в пояснице, что не раз гнуться, вы дурдом сюда шизофреников привезли и с аула колхозников, что не понимая учения говори ть заставляют по татарский, когда там тупость и извращение и нет ни какого учения в переходе в другую эпоху,перемене жизни но ничего не понимают, только извращение круглосуточно против моей собственности. Дом Бога дом Иакова ни когда и не за что ни кто ни в праве отнимать отсасыванием детородный членов отнимать мой дом, он весь мой 45 дом в Энгельсе Саратовской обл. Проспект Строителей дом 45 с 70 квартирами ибо выкупили воры за деньги моих ЗОВов, на что сами ни кто на земле не способен ни люди и не твари ибо посланница не сотворенная, но рожденная и врожденная от Бога Богом. Ни кто не смеет мне указывать извращенцы и вампиры бездушные твари, за все все подсудимые, это вам не полицейский участок, всемирное ваше преступление рассматривается невидимыми прокурорами, Серафтмами, Хеоувимами, Аргангелами, Ангелами невидимыми и не поняли почему белые птицы вылетают и меня черните, да я вся белая, а вы середина говорите, не доходит Вознесенская середина не бывает, и умру когда меня душу заберут в высшие миры возглавлять ту или иную планету. Но не вас же которые живут в место меня, растрелять именем Бога 10565 быть тому ради Христа. Вы охамели совсем, ждете когдатреханет, или взрыв вы недобрые соседи из-за вас пострадает не винные люди из-за паспортов и метрики и Кукмора пострадает молодая наверно была, как они могли метрик выжать с моим днем рождения срочно на суд, на мщение Всевышнему, на Космический Требунал, за то что меня шантажирует извращенец и крупнее меня живет во мне убить именем Бога 10565 ради Христа, портит весь мир своими тяжелыми ботинками грязные извращенные, конечно это разрушение всего мира, когда нужна непорочность без секса, этих тварей срочно прикончить, кто в меня вселяется именем Бога 10565.