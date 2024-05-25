В Крыму в праймериз «Единой России» участвуют 22 ветерана СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. В Крыму в предварительном голосовании «Единой России» по выборам кандидатов в депутаты принимает участие 22 ветерана специальной военной операции, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента, секретарь региональной парторганизации Владимир Константинов.
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