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Чуть не лишилась ноги. На Украине женщины захватывают военкоматы

Чуть не лишилась ноги. На Украине женщины захватывают военкоматы

Чуть не лишилась ноги.Сегодня 172 прочитали «Незаконно удерживаете нашего брата. Больше трех часов никто не имеет права», — повторяет девушка раз за разом, словно мантру.

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