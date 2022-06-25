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Врач Тяжельников посоветовал не пить холодную воду в жару

Врач Тяжельников посоветовал не пить холодную воду в жару

В жаркую погоду не следует пить ледяную воду, чтобы не простудиться и заболеть. Об этом рассказал в субботу, 25 июня, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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