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В Самаре возобновят строительство двух 16-этажных домов в Куйбышевском районе

Проект жилой застройки в Куйбышевском районе был анонсирован и запущен СОФЖИ в июле 2016 года. Согласно проекту, всего в этих домах будет 285 квартир с чистовой отделкой, часть из которых передадут детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья.

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