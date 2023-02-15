Закон, порядок, государство

737 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Да-а-а-а..."С оружием все ок...
  • Валерий Ворожищев
    Ох, какое "мировое" событие!"С оружием все ок...
  • Сергей Иовенко
    Ну и чего тут такого? По моему эти свалки горят постоянно, не останавливаясь, причём загораются сами, от процесса гни...Названа причина м...

Угрожали расправой. В Курске полицейские задержали шестерых подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабеже

Угрожали расправой. В Курске полицейские задержали шестерых подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабеже

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Курской области совместно с региональным Управлением ФСИН России задержаны шестеро подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабеже», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх