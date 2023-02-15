Угрожали расправой. В Курске полицейские задержали шестерых подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабеже

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Курской области совместно с региональным Управлением ФСИН России задержаны шестеро подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабеже», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Курской области совместно с региональным Управлением ФСИН России задержаны шестеро подозреваемых в вымогательстве, разбое и грабеже», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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