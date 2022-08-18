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Максим Ксензов «Мы должны формировать ожидания зрителя, а потом предоставлять желаемый продукт»

Максим Ксензов «Мы должны формировать ожидания зрителя, а потом предоставлять желаемый продукт»

Максим Ксензов--> Генеральный директор фонда поддержки военно-патриотического кино Максим Ксензов рассказал Олегу Павлову в студии ПАО Медиацентр на форуме «Армия – 2022» о возрождении и сохранении культурных и военных традиций, о создании современного патриотического киноконтента.

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