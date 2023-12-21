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Time: Байден испугался Путина и сменил курс по Украине

Time: Байден испугался Путина и сменил курс по Украине

Обозреватели британской газеты The Time рассказали о боязни американского президент Джо Байден отправить на Украину более современное вооружение в начале конфликта из-за реакции российского лидера Владимира Путина.

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