Time: Байден испугался Путина и сменил курс по Украине

Обозреватели британской газеты The Time рассказали о боязни американского президент Джо Байден отправить на Украину более современное вооружение в начале конфликта из-за реакции российского лидера Владимира Путина.
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