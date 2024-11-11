Пьяный лихач на «Киа» пытался уйти от полиции, вдавив педаль газа. Остановиться мужчину заставили лишь выстрелы.
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Пьяный лихач на «Киа» пытался уйти от полиции, вдавив педаль газа. Остановиться мужчину заставили лишь выстрелы.