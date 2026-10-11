Зеленскому лучше немедленно остановиться, призвал Трамп. Американский президент заявил, что Зеленский может делать всё, что хочет, но должен прекратить удары по российским НПЗ: "Он мог урегулировать этот конфликт уже много раз, однако предпочёл этого не делать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вучич говорил - "...
- ЕШ «Не хочу, чтобы е...
- ТМ Дама в вычурном к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым