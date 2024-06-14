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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нагельсманн о 5:1 с Шотландией: «Первые 20 минут получились впечатляющими. Важно, что сегодня все цветы достаются не кому-то одному»

«Первые 20 минут получились впечатляющими. Мы действовали очень мощно, много контрпрессинговали, и это нам помогло.

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