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Газета.ру

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Трамп заявил, что Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией

Трамп заявил, что Зеленский должен сосредоточиться на сделке с Россией

 © Nathan Howard/Reuters Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин больше заинтересован в сделке по Украине, чем Владимир Зеленский, и пообещал добиться соглашения Москвы и Киева.

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