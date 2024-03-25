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Экс-сотрудник ООН по борьбе с терроризмом: «Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже. Они могут стать премиальной целью террористов»

Об этом сообщает газета New York Times. Издание связывает теракт в подмосковном Красногорске с ячейкой ИГИЛ* «Вилаят Хорасан» и заявляет, что у террористов глобальные амбиции, распространяющиеся на Европу.

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