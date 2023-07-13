Русская Семёрка

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«Царь-Геркулес»: какой правитель России был самым сильным

Императоры царской России были разными людьми по характеру и идеям развития страны. Но самыми любимыми в народе, которые каждую весну во всех городах устраивали потешные кулачные бои, были те монархи, которые отличались физической выносливостью.

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