«Царь-Геркулес»: какой правитель России был самым сильным

Императоры царской России были разными людьми по характеру и идеям развития страны. Но самыми любимыми в народе, которые каждую весну во всех городах устраивали потешные кулачные бои, были те монархи, которые отличались физической выносливостью.
Императоры царской России были разными людьми по характеру и идеям развития страны. Но самыми любимыми в народе, которые каждую весну во всех городах устраивали потешные кулачные бои, были те монархи, которые отличались физической выносливостью.
Свежие комментарии