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Отключат светофоры на несколько часов в понедельник в Тюмени

Отключат светофоры на несколько часов в понедельник в Тюмени

С 13 часов дня до 17 часов вечера в связи с отключением автоматических регуляторов движения на пересечении улиц Мира — Калинина, Мира — 9 Января и перекрёстке Волгоградской и Калинина автомобилистам необходимо соблюдать требования дорожных знаков.

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