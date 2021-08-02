Отключат светофоры на несколько часов в понедельник в Тюмени

С 13 часов дня до 17 часов вечера в связи с отключением автоматических регуляторов движения на пересечении улиц Мира — Калинина, Мира — 9 Января и перекрёстке Волгоградской и Калинина автомобилистам необходимо соблюдать требования дорожных знаков.