Емкость тяговой батареи в топовой версии 128 кВт·ч Mercedes-AMG представила электрический кроссовер GT SUV — первая полноразмерная моделью этого класса, полностью разработанной подразделением AMG.
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