Шашлычный соус из томатной пасты, маринованный лук с зеленью и кусок черного хлеба — это непременные атрибуты шашлыка, наверное, в любой шашлычной времен СССР.
Шашлычный соус времен СССР из томатной пасты
Комментарии
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Татьянка Яцук
Тоже готовлю приправу из кетчупа или том. пасты- обязателен чеснок, острый перец, чёрный перец, укроп свежий, сахар, щепотка соли, растительное масло всё на вкус- на глаз, и, если густая консистенция получилась, можно добавить кипячёной охлаждённой воды... это к любому мясному блюду- шашлыку, отбивным, и другим мясным блюдам...
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15 час.
Михаил Васильев
В советских и распространённых болгарских кетчупах и соусах никаких наполнителей не было! Только паста, вода, соль и специи.----------+
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12 час.
Сергей Нововожилов
Делал к шашлыку со студенческих времён. А соус к курице или утке за основу брал ткемалевый соус.
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1 час.
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