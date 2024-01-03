Шашлычный соус времен СССР из томатной пасты

Татьянка Яцук

Тоже готовлю приправу из кетчупа или том. пасты- обязателен чеснок, острый перец, чёрный перец, укроп свежий, сахар, щепотка соли, растительное масло всё на вкус- на глаз, и, если густая консистенция получилась, можно добавить кипячёной охлаждённой воды... это к любому мясному блюду- шашлыку, отбивным, и другим мясным блюдам...