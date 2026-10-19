«Космос-2612» прижался к финскому спутнику: западные аналитики заговорили о «космическом буллинге».Русский военный спутник «Космос-2612», который западные наблюдатели относят к аппаратам-инспекторам, сблизился с финским радиолокационным спутником ICEYE-X36 на расстояние, которое в космосе считается опасно малым.