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  • Eduard
    Когда за 1 литр бензина будите платить 1.80 евро,это около 200 рублей,тогда запоете!Россияне сомневаю...
  • Eduard
    В Питере и Москве,ещё больше выходит,но там и ценыдругие.Так везде.В Норвегии полусают много,но там цены заоблочные!Россияне сомневаю...
  • Eduard
    Пизди больше,Россияне сомневаю...

Песков заявил, что не знает, предупреждали ли США об угрозе теракта в «Крокусе»

Песков заявил, что не знает, предупреждали ли США об угрозе теракта в «Крокусе»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами заявил, что не знает, предупреждали ли Соединенные Штаты Российскую Федерацию об угрозе террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл».

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