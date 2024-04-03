Песков заявил, что не знает, предупреждали ли США об угрозе теракта в «Крокусе»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами заявил, что не знает, предупреждали ли Соединенные Штаты Российскую Федерацию об угрозе террористического акта в концертном зале «Крокус сити холл».
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