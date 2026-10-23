Осенняя пятница — отличный повод разбавить серые будни порцией смеха. Когда выбор между полотенцами с метками «М» и «Ж» заводит в тупик, а зять привёз из Франции подозрительный сувенир, плиточники смотрят на всех с высока, но при этом нужно объяснить бабушке, какого пола Чебурашка — значит, настало время смехотерапии.
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