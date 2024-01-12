Итоги трейлера GTA VI. Самое интересное за месяц

Прошло чуть больше месяца после выхода анонсирующего трейлера GTA 6 (а это было 5 декабря 2023!) и время подвести итоги, ведь это эпохальное событие знатно переполошило многих фанатов видеоигр и не только.
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