В Северной столице прошел саммит «Россия – Африка», куда приехала большая делегация из африканских стран.
Президент ЮАР объяснил, зачем он приехал в Петербург: ответ шокировал
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Меня куда больше устроил бы ответ В.В,Путина что в ближайшие 2-3 месяца все порты Черного моря и на Дунае Россия восстановит и они будут отправлять и принимать суда и груз из в Африканские государства и свободное судоходство для гражданских судам будет обеспечена, а безопасность судоходства будет гарантировать Черноморский флот России... Просто картина маслом...
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10 час.
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