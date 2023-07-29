Президент ЮАР объяснил, зачем он приехал в Петербург: ответ шокировал

АНГЕЛ АНГЕЛ

Меня куда больше устроил бы ответ В.В,Путина что в ближайшие 2-3 месяца все порты Черного моря и на Дунае Россия восстановит и они будут отправлять и принимать суда и груз из в Африканские государства и свободное судоходство для гражданских судам будет обеспечена, а безопасность судоходства будет гарантировать Черноморский флот России... Просто картина маслом...