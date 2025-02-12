🔎 В Крыму проводят мониторинг более 493 километров берега после ЧП с мазутом Как сообщает МЧС России, за всё время на полуострове было очищено 213 километров берега.
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🔎 В Крыму проводят мониторинг более 493 километров берега после ЧП с мазутом Как сообщает МЧС России, за всё время на полуострове было очищено 213 километров берега.