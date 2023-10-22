Специалист рассказала, как проводится аттестация ребёнка на домашнем обучении

Руководитель отдела программ развития подростков MAXIMUM Education Наталья Евсеева объяснила в беседе с RT, каким образом можно перевести школьника на домашнее обучение, а также кто в таком случае несёт ответственность за образование ребёнка.
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