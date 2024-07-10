Что приготовить со смородиной: 10 необычных рецептов, польза и вред ягоды Алёна ЮрьеваСмородина, известная своим приятным ароматом и вкусом, не только радует наши вкусовые рецепторы, но и является ценным источником питательных веществ, благотворно влияющих на организм человека.