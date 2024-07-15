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Царьград

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Пенсия - это не подачка старикам: Аналитик объяснил чиновникам на примере "плохого" Запада

Пенсия - это не подачка старикам: Аналитик объяснил чиновникам на примере "плохого" Запада

Пенсия - это не подачка старикам. Финансовый аналитик Ян Арт объяснил чиновникам, что именно должно представлять собой пенсионное обеспечение и как позиционироваться государством, на примере "плохого" Запада.

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