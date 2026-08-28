Пресса США: Это Трамп отправил в Москву директора ЦРУ

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников утверждает, что автором идеи отправить директора ЦРУ в Москву был президент США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Евродепутат назва...
- Помогали разрабат...
- Каллас обвинила Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым