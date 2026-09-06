БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В рейс идут одни старики: Решение проблем малой авиации России, как и 80 лет назад, поручено ветерану Ан-2

В рейс идут одни старики: Решение проблем малой авиации России, как и 80 лет назад, поручено ветерану Ан-2

Павел Ненастьев: До выхода нового самолёта местных авиалиний «Аннушка» вполне успешно может работать Игорь Землянский На фото: самолеты Ан-2.

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Новый комментарий от пользователя
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Maxim

В Китае лицензионный Ан-2 выпускают до сих пор, там он Y-5, авто покупают китайские, почему - не бипланы..