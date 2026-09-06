В рейс идут одни старики: Решение проблем малой авиации России, как и 80 лет назад, поручено ветерану Ан-2

Павел Ненастьев: До выхода нового самолёта местных авиалиний «Аннушка» вполне успешно может работать Игорь Землянский На фото: самолеты Ан-2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ПМ «Орехов пал, Степ...
В Китае лицензионный Ан-2 выпускают до сих пор, там он Y-5, авто покупают китайские, почему - не бипланы..