Россия ответила на вызов послов после инцидента с дроном в Лейпциге

Количество вызовов российских послов не повлияет на позицию Москвы по ситуации с беспилотниками в Германии, подчеркнули в МИД.
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