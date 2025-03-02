MAN запустил производство последнего турбодизеля для грузовиков

В Нюрнберге стартовала сборка семейства новых высокоэффективных двигателей D30. Компания MAN называет 13-литровый дизель последним в своём роде: через более чем 100 лет производитель грузовиков рассчитывает перейти на электротягу.
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