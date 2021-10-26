Внешнее управление: как вмешательство США спровоцировало новый переворот в Судане Беспорядочный компромисс Помощь или давление Свержение «правительства голода»

Переходный период в Судане, о котором военные и гражданские договорились в 2019 году после свержения режима Омара аль-Башира проамериканской оппозицией, был прерван 25 октября государственным переворотом и отстранением правительства Абдаллы Хамдока от власти.
Популярные статьи
- Самойлов со сцены «Ельцин-центра» оскорбил сотрудников «Ельцин-центра»
- Львов не будет выполнять решение украинского суда о возвращении останков советского разведчика России
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии