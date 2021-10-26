Мировое обозрение

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Внешнее управление: как вмешательство США спровоцировало новый переворот в Судане Беспорядочный компромисс Помощь или давление Свержение «правительства голода»

Внешнее управление: как вмешательство США спровоцировало новый переворот в Судане Беспорядочный компромисс Помощь или давление Свержение «правительства голода»

Переходный период в Судане, о котором военные и гражданские договорились в 2019 году после свержения режима Омара аль-Башира проамериканской оппозицией, был прерван 25 октября государственным переворотом и отстранением правительства Абдаллы Хамдока от власти.

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