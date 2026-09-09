В Некрасовке полицейские помогли родителям найти потерявшегося 8-летнего мальчика

В День города более трех с половиной тысяч сотрудников городской службы «Московская безопасность» вместе с добровольцами-дружинниками были задействованы во всех административных округах столицы.
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