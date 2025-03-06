Российские войска продвинулись на нескольких участках в Харьковской области, увеличив территорию подконтрольного двуреченского плацдарма, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии 6 марта агентству РИА Новости.
ВС России продвинулись в Харьковской области на ключевом участке фронта
Комментарии
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лл
лина любимцева
С занятых территорий, ХВАТИТ, больше оттуда НЕ УХОДИТЬ, какие бы договоренности ни были достигнуты!! Но договоренности должны быть только КАПИТУЛЯЦИЯ!!.... А то в самом начале СВО стояли под Киевом, в Ирпени (на электричке от Ирпени до Киева ехать 15 минут...)... , нет, ушли.. Поспешили выслужиться... нашли, кого удивлять "доброй волей"... ДА ЭТИ ТВАРИ ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮТ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ!! Хватит дурить!!!
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