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"Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч чемпионата России

"Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч чемпионата России

Московский "Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак": Максименко, Чернов, Дуарте, Зобнин, Пруцев, Медина, Угальде, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров.

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