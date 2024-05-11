"Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч чемпионата России

Московский "Спартак" и "Краснодар" объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ). "Спартак": Максименко, Чернов, Дуарте, Зобнин, Пруцев, Медина, Угальде, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Умяров.
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