NI: ВСУ не смогут противостоять ударам «Искандера» без помощи от США

В связи с отсутствием помощи со стороны США украинская система противовоздушной обороны истощена, поэтому можно ожидать новые атаки, подобные удару российской ракетной системой «Искандер-М», пишет The National Interest.
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