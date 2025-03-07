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NI: ВСУ не смогут противостоять ударам «Искандера» без помощи от США

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В связи с отсутствием помощи со стороны США украинская система противовоздушной обороны истощена, поэтому можно ожидать новые атаки, подобные удару российской ракетной системой «Искандер-М», пишет The National Interest.

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