Ethan Hawke: 'Kind, good people' overcome 'The Weight' of greed

Ethan Hawke, Julia Jones and director Padraic McKinley discuss "The Weight," in theaters Friday, an Depression-era adventure about transporting gold.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым