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Ethan Hawke: 'Kind, good people' overcome 'The Weight' of greed

Ethan Hawke, Julia Jones and director Padraic McKinley discuss "The Weight," in theaters Friday, an Depression-era adventure about transporting gold.

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