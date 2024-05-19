В Смоленске хоккейный клуб попал в состав белорусской Экстралиги

В Белоруссии определился состав участников двух хоккейных чемпионатов: Экстралиги и Высшей лиги. Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь, решение о составе приняли на заседании Совета директоров клубов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии