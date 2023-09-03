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Мата перешел в японский «Виссел Кобе». Экс-хавбек «МЮ» и «Челси» взял 64-й номер

Мата перешел в японский «Виссел Кобе». Экс-хавбек «МЮ» и «Челси» взял 64-й номер

35-летний полузащитник подписал контракт с японским клубом и взял в новой команде 64-й номер. Фото: Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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