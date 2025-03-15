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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко прервала 16-матчевую серию побед Киз и впервые вышла в финал в Индиан-Уэллс

Соболенко прервала 16-матчевую серию побед Киз и впервые вышла в финал в Индиан-Уэллс

Она обыграла Мэдисон Киз – 6:0, 6:0. Первый гейм белоруска проиграла, когда вела 5:0 во второй партии.

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