Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина». Подробностей не приводится. «Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации в Telegram-канале.
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