Военное обозрение

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При помощи трофейного БТР-камикадзе был подорван опорный пункт ВСУ

При помощи трофейного БТР-камикадзе был подорван опорный пункт ВСУ

Российскими военными при помощи трофейного БТР-каимкадзе был подорван опорный пункт ВСУ. Отличились бойцы инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа.

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