В Калининграде задержан готовивший теракт на пути военной колонны в День Победы

В Калининграде задержан россиянин, по заданию украинского куратора готовивший теракт на пути следования парадной военной колонны во время празднования 80-летия Победы, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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