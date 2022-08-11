DPA: в ФРГ начался процесс над офицером запаса, подозреваемым в шпионаже в пользу РФ

Процесс по делу офицера запаса Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Ральфа Г. из города Эркрат, который, как утверждается, на протяжении многих лет снабжал информацией российские спецслужбы, начался в четверг в Высшем земельном суде Дюссельдорфа.