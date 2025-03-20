По силам ли Европе ее милитаристские амбиции?

На фоне усиленно раздуваемого официальным Брюсселем и некоторыми европейскими лидерами антироссийского психоза, а также все больше усложняющихся отношений Евросоюза с главными «стратегическими союзниками» – Соединенными Штатами, все больше разговоров идет об острой необходимости милитаризации ЕС и «обретении независимости» от «трансатлантических партнеров».