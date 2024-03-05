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Кучаев о переходе в «Пари НН»: «Все решилось быстро, документы буквально за 2 дня оформил. Головой понимал, что летом все равно куда-то перейду – благодарен ЦСКА, что отпустили без проблем»

25-летний полузащитник перешел в «Пари НН» в феврале, предварительно расторгнув контракт с ЦСКА, истекавший в конце сезона.

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