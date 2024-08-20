НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • зуфар юсупов
    Вроде как хочется согласиться... Но ничего не сообщено-за какое нарушение вынесено решение суда... Можно под правое и...Суд арестовал акт...
  • Горыныч
    Продажные судьи, с подачи продажных ментов за деньги чурок готовы посадить любого.Суд арестовал акт...
  • Ингерман Ланская
    видимо полицаями были твои дедка-бабка, вот у тебя и ностальгия по нимВ Приморском райо...

Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из РФ на 15 процентов

Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из РФ на 15 процентов

Это может быть связано с более привлекательными ценами на российскую продукцию После трех месяцев снижения объемов закупок удобрений из России в июне Евросоюз неожиданно увеличил импорт на 15%, согласно расчетам «РИА Новости» на основе данных Евростата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх