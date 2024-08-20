Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из РФ на 15 процентов

Это может быть связано с более привлекательными ценами на российскую продукцию После трех месяцев снижения объемов закупок удобрений из России в июне Евросоюз неожиданно увеличил импорт на 15%, согласно расчетам «РИА Новости» на основе данных Евростата.
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