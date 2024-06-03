Аэропорт Казани закрыт на приём и выпуск самолётов. Снова вражеский дрон?

Аэропорт Казани временно закрыли на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности.В Росавиации сообщили о том, что Международный аэропорт Казань временно закрыли на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии