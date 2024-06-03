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Царьград

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Аэропорт Казани закрыт на приём и выпуск самолётов. Снова вражеский дрон?

Аэропорт Казани временно закрыли на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности.В Росавиации сообщили о том, что Международный аэропорт Казань временно закрыли на приём и выпуск самолётов для обеспечения безопасности.

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