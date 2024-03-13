Гуцул попросила власти России позволить удалённо открывать счета МИР в Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обратилась к властям России с просьбой позволить жителям удалённо открывать счета для карт платёжной системы МИР, куда могли бы начисляться надбавки пенсионерам, врачам, учителям и полицейским.
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