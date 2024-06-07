В Казани иномарка сбила мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции. По данным ведомства, водитель Mitsubishi не уступил дорогу при совершении левого поворота и сбил 30-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу на улице Гоголя.
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