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Царьград

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Педиатр рассказала, как дети переносят прививку от гриппа

Педиатр рассказала, как дети переносят прививку от гриппа

После вакцинации против гриппа у ребёнка может ненадолго подняться температура или появиться лёгкое недомогание.

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